شكرا لقرائتكم خبر عن وحدات سكنية كاملة التشطيب خلف سور مجرى العيون ضمن مشروع التطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد ”الخليج 365” مشروع تطوير محيط سور مجرى العيون بمصر القديمة، ونسب التنفيذ التي تم تنفيذها حتى الآن، حيث يتم تنفيذ المشروع على مساحة 95 فدانا، يشمل محورين "الترفيهى والخدمى"، فيتم تنفيذ 70 عمارة سكنية خلف سور مجرى العيون، بالإضافة إلى المحور الترفيهى الذى يشمل عددا من الكافيهات واستوديوهات فندقية ومطاعم مختلفة وأسواق تضم المنتجات المصرية ومسرح وسينمات وغيرها من الخدمات.

ويعرض الخليج 365 مواصفات الوحدات السكنية الجارى تنفيذها خلف سور مجرى العيون بمصر القديمة.

1. يتم تنفيذ 70 عمارة سكنية على طراز معمارى.

2. بدأت أعمال التشطيب للوحدات السكنية.

3. مساحة الوحدة السكنية 150 متر بالخدمات .

4. الوحدة بها 3 حمامات منها حمام بغرفة النوم.

5. يوجد وحدات تتكون من غرفتين وصالة وأخرى بها 3 غرف وصالة.

6. الوحدة يتم تشطيبها بنوع التشطيب الفاخر.

7. يضم المشروع ما يقرب من 1286 .

8. مساحة العمارة الواحدة 600 متر.

9. الطابق الواحد به 4 وحدات سكنية.

10. كل العمارات السكنية بها اسانسير.

11. يتم إنشاء العمارات بارتفاعات تدريجية ينخفض ارتفاعها باتجاه سور مجرى العيون.

12. ارتفاعات العمارات أرضى و4 أدوار وأرضى و5، وأرضى و6 أدوار.

13. المشروع يطل على طريق صلاح سالم باتجاه سور مجرى العيون.

14. المشروع به مساحات خضراء وكامل الخدمات وبه محور ترفيهى.