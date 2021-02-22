شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: مليار جنيه استثمارات فى مياه الشرب والصرف بجنوب سيناء خلال 2020/2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن حجم الاستثمارات المزمع ضخها فى محافظة جنوب سيناء لتنفيذ مشروعات مياه وصرف صحى بقيمة مليار جنيه خلال 2020/2021.

وأوضح التقرير، أنه سيتم توجيه 75.8 مليون جنيه لإنشاء ورصف طرق، وفي قطاع التعليم العالي استكمال إنشاء جامعة سلمان بن عبد العزيز.

وحول خطة المواطن الاستثمارية بجنوب سيناء، أوضح التقرير أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 169 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 2020 /2021 تبلغ 3,75 مليار جنيه بنسبة زيادة 50% عن خطة عام 2019/2020 تمثل 1,4% من الاستثمارات العامة الموزعة.

وأكد التقرير، أن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى تولى أهمية بالغة بالعدالة المكانية، في الصحة والتعليم واستخدام الموارد الاقتصادية وغيرها، مما يمثل أثراً إيجابيًا على المجتمع من منظور التماسك والاستقرار وتحقيق النمو الاحتوائي المُستدام، فضلًا عن تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة بين مختلف أقاليم ومحافظات الجمهورية، وهو ما يعد هدفا محوريا تدور حوله خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.