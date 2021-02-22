شكرا لقرائتكم خبر عن 3 محطات عملاقة لتوليد الكهرباء لن تجدها إلا فى مصر.. اعرف الإنجازات والان مع تفاصيل الخبر
- تم إنشاء محطات سيمنز العملاقة ببنى سويف و العاصمة الإدارية الجديدة و البرلس ضمن الاتفاق الحكومي بين مصر و ألمانيا ، بقدرة 14 ألف 400 ميجا وات.
- أصبحت مصر تمتلك أكبر و أحدث محطات لتوليد الكهرباء على مستوى العالم.
- أعلنت سيمنز الألمانية أن عقد تنفيذ 3 محطات بقدرة 14 ألف 400 ميجا وات فى مصر يمثل أكبر تعاقد فى تاريخ الشركة
- تعمل المحطات الثلاثة بكفاءة توليد تصل لـ 65%.
- تم انشاء المحطات الثلاثة من طراز h.class الذى يستخدم لأول مرة على مستوى العالم بأحدث تكنولوجيا و أعلى كفاءة.
- تعمل المحطات بتكنولوجيا الدورة المركبة وتعتمد على الغاز الطبيعى فى تشغيلها،ببقدرة تبلغ 4800 ميجاوات لكل محطة .
- تصل تكلفة المحطة إلى 2 مليار يورو باجمالى 6 مليار يورو للثلاث محطات.
- تتكون كل محطة ، من 4 وحدات توليد.
- تتكون كل وحدة من 2 تربينة غازية قدرة كل منها 400 ميجاوات و1 تربينة بخارية قدرة 400 ميجاوات و2 غلاية لاستعادة الطاقة المفقودة، وسيتم ربطها بالشبكة القومية على جهد 500 كيلوفولت و ذلك فى ديسمبر القادم بقدرة 2400 ميجا وات.
- ستسهم فى تلبية 20% من اجمالى استهلاك الكهرباء على مستوى الجمهورية.