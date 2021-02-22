شكرا لقرائتكم خبر عن "مخاطر الاستخدام السيئ لمواقع التواصل الاجتماعى".. ندوة للأوقاف الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم وزارة الأوقاف والهيئة الوطنية للإعلام، غدا الثلاثاء، ندوة للرأي، بعنوان: "مخاطر الاستخدام السيئ لمواقع التواصل الاجتماعي"، وذلك في إطـار التـعـاون والتنسيق المستمر بين الوزارة الأوقاف والهيئة في ملـف تجـديـد الخطـاب الديـني، ومـن خلال النـدوات المـشتركة بـيـن الوزارة وقـطـاع الـقـنـوات المتخـصصة بالتليفزيون المصري.

وقالت وزارة الأوقاف، فى بيان لها اليوم، إنه من المقرر أن يشارك فى الندوة كل من: الدكتور جمال فاروق العميد الأسبق لكلية الدعوة الإسلامية، والدكتور أحمد بهي الدين نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، وتنقل قناة النيل الثـقـافية في بث مباشر

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أكد فى تصريحات سابقة أن أهم ما يتنافى مع الأخلاق هو الصفحات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعى وهى نوع من النفاق والخسة والدناءة، لأن النبى صلى الله عليه وسلم، حذر من ذى الوجهين الذى يلقى هذا بوجه وهذا بوجه آخر، فالبعض له صفحتان على مواقع التواصل الاجتماعى أحدها وقور ومهذب وأخرى باسم وهمى يقذف ويسب.

وتابع جمعة: "قضية اختلاس التسجيلات للناس خارج الإطار القانونى هى قضية يجب أن تدرس، فالتجسس على الأصدقاء والزملاء والأهل وتقوله أنا مسجلك، ولكن قد تكون هناك بعض الأجهزة هذا فى إطار عملها باتخاذ الإجراءات القانونية، وأنا أحذر من أن يفقد العالم إلى غابة نفعية يحكمها الانتهازية".