شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة المرور تعزز من تواجدها في شوارع وميادين القاهرة والجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عززت اليوم الإثنين الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع الرئيسية والميادين الكبرى داخل المحافظة كميدان التحرير وعبد المنعم رياض ومنطقة وسط البلد، للعمل على تنظيم الحركة المرورية، وتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.

وانتشر رجال المرور بكافة أنحاء القاهرة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، ورفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع والتي تتسبب فى زحام الطرق.

كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

وشنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.