شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تفتتح اليوم وحدة التضامن الاجتماعى بجامعة بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزور الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، محافظة بورسعيد، اليوم، وذلك لافتتاح وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة بورسعيد، وتتفقد عددا من المساكن التي تم رفع كفاءتها.

ومن المقرر أن يستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وزيرة التضامن بمكتبه الساعه 11 صباحاً، علي أن يتم عقد اجتماع مع الجمعيات الأهلية بديوان عام المحافظة.

كما ستتفقد الوزيرة، مساكن الأمل ومركز العزيمة في مدينة بورفؤاد، ومساكن فاطمة الزهراء ومساكن اللبانة.