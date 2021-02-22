شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: حملات على مشاتل الخضروات وتحذر الفلاحين من المخالف..اقرا التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، إن هناك لجانا وحملات تفتيشية من قبل إدارة الخضر بالتنسيق مع مديريات الزراعة على جميع مشاتل الخضروات وأخذ عينات للتأكد من مطابقتها المواصفات والتراخيص، مطالبا المزارعين مع بداية الزراعات الشتوية بالحصول على فاتورة الشراء من الصوب المعتمدة من قبل وزارة الزراعة، والبلاغ عن أى منتج غير مطابق للمواصفات.

وأضاف "عطا"، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الإدارة مستمرة فى اعتمادات تراخيص صوب الخضراوات ومشاتل إنتاج الخضر من خلال توفير جميع مستلزمات الإنتاج وانتهاء الإجراءات فور التقدم، لزيادة الإنتاج وتغطية السوق المحلى وزيادة التصدير، موضحا أن منح تراخيص المشاتل والتى تخضع لإشراف وزارة الزراعة والجهات الفنية، لضمان حصول المزارعين على شتلات من مصادر موثوق منها ومنتجة من أنواع تقاوى مسجلة ومعتمدة لزيادة الإنتاج .

وتابع، أن هناك حملات مرورية مستمرة على حقول المحاصيل الزراعية بمحافظات الجمهورية، وذلك من خلال لجان مشكلة من إدارة البساتين، وأمراض النبات، ومعهد وقاية النبات، لتقديم جميع التوصيات الفنية والإرشادات للمزارعين باتباع النظم السليمة لحماية النباتات من التغيرات المناخية، حتى لا تتأثر المحاصيل الزراعية بقلة الإنتاج وتساقط الثمار.

قال الدكتور علاء البحراوى، مدير عام الخضر بالإدارة المركزية للبساتين، في تصريحات لـ"الخليج 365 "، إن هناك حملات على جميع الصوب بمختلف المحافظات، لمتابعة سجلات الترخيص للصوب الخاصة بإنتاج شتلات الخضر والمشاتل المكشوفة، وحصرها، للتأكد من مطابقتها المواصفات وحصولها على التراخيص المعتمدة من قبل وزارة الزراعة، وذلك حفاظا على زيادة الإنتاجية، ويجرى حاليا تراخيص البقية كما أن هناك إجراءات رادعة لغير المرخصين والمخالفين.

وحذر "البحراوى" كافة المزارعين فى المحافظات المختلفة من التعامل مع مشاتل الفاكهة والخضر والنخيل غير المرخصة، لافتة إلى أن ذلك يأتى للحفاظ على زيادة الإنتاجية من المحاصيل وجودتها، مناشدا كافة أصحاب المشاتل التى لم يتم ترخيصها حتى الآن، بسرعة التوجه إلى أقرب إدارة زراعية لترخيص مشاتلهم، واتباع كافة الإجراءات اللازمة، والتى من شأنها الحفاظ على الانتاجية المتميزة من الخضر والفاكهة.

وتابع مدير عام الخضر بالإدارة المركزية للبساتين، أن هناك حملات مرورية دورية على جميع المحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية من خلال التواصل مع المزارعين لزيادة الوعى الفني وإرشاد المزارعين بكل ما هو جديد في مجال البساتين، بهدف زيادة الإنتاج وإنتاج ثمار ذات صفات ثمارية ممتازة تصلح للتصدير والأسواق المحلية.

وأوضح "البحراوى"، أن شراء شتلات الخضر والفاكهة من المشاتل المرخصة والمعتمدة من وزارة الزراعة، يضمن الحصول على شتلات خالية من الأمراض والآفات وتحقيق انتاجية عالية، وتحقيق الاكتفاء الذاتى، كما يزيد المعروض بالأسواق المحلية والصادرات الزراعية إلى الخارج، وإمكانية المتابعة الدورية لمشاتل إنتاج الخضر والفاكهة والتأكد من كافة المعاملات الزراعية التى تتم، مشيرا إلى أن جميع مشاتل الخضر المرخصة تواصل فتح سجل للمشتل مرقم ومعتمدة ومختوم من الإدارة الزراعية بالمركز، ومنظم طبقا للبيانات المرسلة من الإدارة المركزية للبساتين لتقنين أوضاعها، مشددا على جميع الإدارات التابعة لها بالمحافظات سرعة تحرير محاضر مخالفة لأى مشاتل خضر غير مرخصة طبقا للقرارات الوزراية والتنسيق مع إدارة فحص التقاوى لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد أن الحملات والمتابعة الدورية على مشاتل الخضروات تأتي حرصا علي إنتاج شتلات ممتازة وخالية من الإصابات المرضية والحشرية ومطابقة للصنف وإنتاج خضروات ذات صفات ممتازة تصلح للتصدير والسوق المحلي، موضحا أنه يتم حاليا تكثيف برامج التوعية وعقد الندوات الارشادية لمزارعي البطاطس بأهم الأصناف التى المعتمدة من قبل وزارة الزراعة، وتوضيح أهم الأخطاء الشائعة فى معامل تقاوى البطاطس قبل وأثناء الزراعة والمتابعة الدورية لمحصول البطاطس، لرفع كفاءة إنتاجية وجودة محصول البطاطس)، من خلال توعية المزارعين بالممارسات.