شكرا لقرائتكم خبر عن كافيهات لسان رأس البر في مرمى الأمواج.. ومحافظ دمياط تتابع أعمال الصيانة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرضت كافيهات وكافيتيريات منطقة اللسان بمدينة رأس البر التابعة لمحافظة دمياط لسلسلة من الخسائر المتتالية للعام الثاني على التوالي بسبب قسوة الطقس والأمطار الرعدية المصحوبة برياح وعواصف أطاحت بأجزاء من هذه المنشآت بعد أن اجتاحت مياه الأمطار هذه المنشأت وأتلفت الأثاث والمحتويات داخلها، مما عرض أصحابها خسائر فادحة كلفتهم مبالغ طائلة لإعادة الأمور لطبيعتها بعد إصلاح الأجزاء التي تعرضت للكسر والتلف.

الأسبوع الماضي، شهدت هذه المنطقة خسائر جديدة بعد أن اقتحمت مياه الأمطار الكافيهات المطلة على منطقة اللسان، واضطر العاملون بها للاستغاثة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة رأس البر التي دفعت بدورها عدد من المعدات وعربات شفط مياه الأمطار للسيطرة على الموقف بمنطقة اللسان التي تعرضت لاجتياح شديد للأمواج، الأمر الذي دعا المحافظ الدكتورة منال عوض باتخاذ قرارا بغلق منطقة اللسان لحين استقرار حالة الطقس.

محافظ دمياط، تابعت أمس الأحد، معدلات تنفيذ الأعمال الجارية بمنطقة اللسان من صيانة شاملة لأعمدة الانارة والرخام واحجار البازلت المتضررة إثر موجة سوء الأحوال الجوية التي شهدتها المحافظة على مدار الايام القليلة الماضية، مما ترتب عليه ارتفاع أمواج البحر وغمر المياه بالمنطقة وكثفت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر برئاسة اللواء حسين لبيب جهودها منذ الإعلان عن غلق المنطقة الخميس الماضي، لإصلاح وصيانة أعمدة الإنارة التي تعرضت للتلف جراء الأمطار الغزيرة ونشاط حركة الرياح، بالإضافة إلى صيانة الرخام واحجار البازلت، حيث يتم تنفيذ تلك الأعمال على قدم وساق تمهيدًا لإعادة فتح المنطقة أمام المواطنين مرة أخرى.