الأزهر يعلن ضوابط تنظيم أعمال الندب فترة اشتراك امتحان النقل الإعدادى مع الشهادة

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القاهرة - سامية سيد - أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، ضوابط تنظيم أعمال الندب في فترة اشتراك امتحان النقل الإعدادي مع الشهادة الإعدادية، وذلك على النحو التالى:

نظرا لتداخل امتحانات واشتراك الصف الأول الإعدادي والصف الثالث الإعدادي يوم الخميس الموافق 2021/3/4 م وحرصا على تنظيم العمل يراعي الآتي :

1- وكيل المعهد هو المشرف على امتحان الصف الأول الإعدادي يوم الخميس الموافق 4 / 3 / 2021 م.

2- المعهد الذي ليس له وكيل يلتزم شيخ المعهد بتعيين أحد المدرسين مشرفا على المعهد في نفس اليوم حتي لو صدر له خطاب ندب في امتحان الشهادة الإعدادية .

3- يتم تحديد عضو كنترول سري يبقي بالمعهد لاستلام أوراق الإجابة .

4- التصحيح بالمعهد في نفس اليوم وعقب انتهاء أعمال الامتحان لصفوف النقل وتحت مسئولية شيخ المعهد.

5- تقبل الأعذار في الشهادتين الابتدائية والإعدادية ويبقى في معهده ويسند إليه ما يخص من أعمال النقل ما لم يكن لديه عذر أخر .

6- يلتزم جميع المنتدبين بالشهادة الإعدادية رئيسيا ومساعدين وأعضاء وإداريين بالعودة إلى معاهدهم في الأيام الخالية من أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية.

7- يلتزم كل مدير إدارة باعتماد الأسماء المنتدبة بالمعهد الإعدادي في يوم الخميس الموافق 4 / 3 / 2021 م بعد استلامها من شيخ المعهد حسب الإحصاء المرفق من إدارة الامتحانات.

8- المحتويات التي تسلمها مديري الإدارات يوم الأحد الموافق 21 / 2 / 2021 م .

- صورة من جداول الامتحانات معتمدة من قطاع المعاهد بالقاهرة .

- و إحصاء خاص بها سيتم عمله يوم الخميس الموافق 4 / 3 / 2021 م من تعيين اسم المشرف وأسماء المدرسين وعضو الكنترول والمنتدبين من المعاهد الابتدائية ارقام جلوس الشهادة الابتدائية والإعدادية .

- تطبق الأعذار بالشهادتين الابتدائية والإعدادية وسنوات النقل ابتدائي أعدادي ثانوي .

- كل من صدر ضده قرار جزاء أكثر من خمسة أيام أو حرمان من أعمال الامتحانات يتم استبعاده .

- يتم سد العجز في امتحان النقل الإعدادي المشترك بوم 2021/3/4 م من المعاهد الابتدائية وتحت مسئولية مدير الإدارة على أن يتم حصر الأسماء وإرسالها إلى المعاهد الإعدادية كما هو مبين في النموذج معتمدة من شيخ المعهد الابتدائي ويرسل الإحصاء إلى إدارة الامتحانات بالمنطقة.

- لا مانع لمن صدر له خطاب ندب في الشهادة الإعدادية وتواجد بمعهده يوم الخميس 4/3/2021 م أن يعود إلى الندب مرة ثانية على أن تحسب مدة ندبه بالمرحلة الإعدادية كاملة.