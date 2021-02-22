شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة فصل التيار فجأة بالعداد مسبوق الدفع عن المستهلك.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك أن عداد الكهرباء مسبوق الدفع يتمتع بالعديد من المزايا و التى من بينها وجود لمبات الإنذار الخاصة بقرب انتهاء الرصيد علاوة على قدرة المشترك على متابعة استهلاكه، وبالتالى التحكم فى عملية شحن الرصيد من خلال ترشيد الاستهلاك.

وأوضح الجهاز، أنه يوجد بالعداد مسبوق الدفع لمبة إنذار تضىء باللون الأحمر عندما يقترب الرصيد من النفاد، علاوة على أنه مبرمج على عدم فصل التيار الكهربائى فى الأجازات والعطلات الرسمية حتى يتمكن المشترك من إعادة شحن الرصيد مع أول يوم عمل، كما أن منافذ شحن عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع أصبحت منتشرة فى كل مكان بأنحاء الجمهورية ويمكن شحن الرصيد فى أى وقت ومن أى مكان.

وكان الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة أكد أنه تم الانتهاء من تركيب ما يقرب من 10 ملايين عداد كهرباء مسبوق الدفع بمختلف أنحاء الجمهورية و القضاء على العديد من المشاكل التى كانت تواجه قطاع الكهرباء و المواطن فى نفس الوقت و أهمها مشاكل فواتير الكهرباء.

وقال حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هناك بعض المفاهيم الخاطئة لدى بعض المواطنين أن العداد التلقيدى يوفر فى قيمة فاتورة الاستهلاك الشهرية ، كاشفا أن هذه المعلومات خالية تماما من الصحة، والحقيقة أن معدلات استهلاك المشترك هى التى تحدد قيمة الفاتورة.