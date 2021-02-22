شكرا لقرائتكم خبر عن حملات نظافة في أحياء بولاق والوراق وجنوب والدقي والعجوزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، برفع كفاءة النظافة، والحدائق، بنطاق حي بولاق الدكرور، وحي الوراق، والدقي، وحي جنوب الجيزة، وحي العجوزة.

حيث قامت أجهزة الهيئة في حي بولاق بالدفع بفرقتان عمال نظافة سيارتان نصف نقل وذلك لأعمال النظافة والتجريد بترعة عبدالعال .

وفي حي الوراق تم الدفع بفرقة عمال نظافة ومعهم سيارة نصف نقل وذلك لأعمال النظافة كما تم الدفع بسيارة مكبس وعمال نظافة وذلك لأعمال تفريغ الصناديق بشارع النيل وفي حي الدقي تم الدفع بفرقة عمال نظافة ومعهم سيارة نصف نقل وذلك لأعمال النظافة بشارع وزارة الزراعة .

كما تم الدفع بفرقة عمال نظافة ومعهم سيارة نصف نقل بشارع نادي الصيد .

أما حي جنوب الجيزة فقام بالدفع بفرقة الحدائق ومعهم الأدوات اللازمة وسيارة نصف نقل وذلك لاستكمال أعمال تهذيب الأشجار بشارع النيل السياحي.

وفي حي العجوزة تم الدفع بفرقة الحدائق ومعهم الأدوات اللازمة وسيارة نصف لاستكمال أعمال تهذيب الأشجار بشارع النيل .