شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة في جولة ميدانية بالبدرشين.. ويتفقد طريق المريوطية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن أعمال تطهير مصرف نزار الجبل بقرية زاوية دهشور بمركز ومدينة البدرشين للوقوف على الحلول التي وضعتها المحافظة للتعامل مع مشكلة أرتفاع منسوب المياة بالمصرف.

ووجه نائب المحافظ بسرعه الأنتهاء من أعمال التطهير ورفع ناتج التطهير أول بأول.

كما تابع خلال جولته على طريق المريوطية وقرية زاوية دهشور حاله النظافه والأشغالات.

وشدد على رئيس المدينة الأهتمام بأعمال النظافه والتجميل ورفع المخلفات والقمامه والأشغالات بشوارع المدينة أولا بأول.

كما التقي نائب المحافظ بعدد كبير من أهالي القرية للأستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم في العديد من القطاعات التي تخص القرية.