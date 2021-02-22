شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يعقد اجتماعًا لمتابعة مشروعات مياه الشرب والصرف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن أجتماعا بديوان عام المحافظة لمتابعه الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمراكز ومدن منشأة القناطر وأوسيم وكرداسة.

حيث تم عرض موقف مشروع محطه مياه الشرب وخطوط المياه الخارجه من المحطة بمدينة منشأة القناطر ومشروع محطة مياه الشرب ( صيدا والقيراطين) بمركز ومدينة أوسيم ومشروع محطة الصرف الصحي بمنطقه الصفيره بمدينة أوسيم ومشروع مياه الشرب والصرف الصحي بقرية ناهيا بمركز ومدينة كرداسة.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد عبدالسلام رئيس الأدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظتي القاهرة والجيزة ومسؤلي الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة وشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء وجهاز شؤون البيئة والهيئه العامه للطرق والكباري والشركات المنفذة للأعمال.

وشدد نائب المحافظ بالألتزام بالمواعيد المتفق عليها وسرعه الأنتهاء من الأعمال في الموعد المحدد لتحقيق الاستفادة منها للمواطنين.