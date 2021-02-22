شكرا لقرائتكم خبر عن تصل إلى 5 درجات.. انخفاض درجات الحرارة على المنصورة ومدن الدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت درجات الحرارة تنخفض على مدينة المنصورة وجميع مدن محافظة الدقهلية، الليلة، حتى تصل إلى حد الصقيع مصحوبة برياح شديدة البرودة.

ووصلت درجة الحرارة بمدينة المنصورة إلى 8 درجات مئوية وتستمر في الإنخفاض حتى تصل ذروتها في السادسة صباحا لتصبح 5 درجات مئوية لتعاود الإرتفاع بشكل طفيف بمعدل درجة واحدة في الساعة السابعة صباحا.

أما في شمال الدقهلية فتصل درجات الحرارة إلى 10 درجات مئوية وفى جنوب الدقهلية تصل درجة الحرارة إلى 8 درجات مئوية وتصل إلى 6 درجات مئوية في الخامسة صباحا.

وتهب رياح شمالية شرقية باردة بسرعة 4 كم / الساعة، كما تكون الهبات 6 كم / الساعة بينما الرطوبة 77٪.

كانت هيئة الارصاد المصرية حذرت من حدوث موجه من الطقس السيء يومى الإثنين والثلاثاء مع احتمالية سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة على الساحل الشمالى ومحافظات الدلتا.