شكرا لقرائتكم خبر عن التسجيل شرطًا لنقل الملكية بعد 4 مارس .. بالرابط تعرف على عناوين مكاتب الشهر العقاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مكاتب الشهر العقاري في القاهرة والمحافظات تستعد من 4 مارس المقبل استقبال ملاك الوحدات السكنية والأراضي لتسجيل العقود الملكية، فطبقا للتعديلات الجديدة لقانون الشهر العقاري، لن يتم الاعتراف بالعقود الإبتدائية، وحكم صحة التوقيع، في إدخال المرافق أو نقلها باسم المشتري مثل الغاز والمياه والكهرباء والتليفون إلى العقار، وأصبح تسجيل العقد في الشهر العقاري شرط لنقل الملكية.

وأعلنت وزارة العدل عن عناوين مكاتب الشهر العقاري في القاهرة المحافظات ، موكدة بان جميع المكاتب في المحافظات على استعداد تام لأستقبال المواطنين خلال الفترة المقبلة.

مميزات تسجيل العقد في الشهر العقاري

- التعامل مع كافة المصالح الحكومية مثل مرافق الكهرباء والغاز والمياه.

- التسجيل يحمي العقار من الاعتداء أو النصب عليه من الآخرين.

- يستطيع صاحب العقار بعد التسجيل الحصول على قرض من البنوك بضمان العقار.



الأوراق المطلوبة وخطوات التسجيل.

-ذهاب طرفي العقد البيع للمكتب الشهر العقاري حسب العنوان محل البيع.

- صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمشتري والبائع مع اطلاع الموظف على الأصل.

- كتاب طلب لموظف الشهر العقاري مرفقا به العقد اللإبتدائي والتكليف الضريبة العقارية.

- تقديم كشف مساحي جديد للعقار محل البيع في حالة تغير أوصاف.

- يقوم الموظف المختص بمراجعة الطلب والتوقيع عليه للقبول بهدف الإشهار.

- تحرير العقد البيع النهائي على الورق الأزرق داخل مكتب التوثيق ويتم التوقيع عليه طرفي العقد.



الرسوم المطلوبة لتسجيل طبقا للقانون الشهر العقاري الجديد.

- حددت التعديلات الجديدة رسوم التسجل في الشهر العقاري، التي تقدر حسب مساحة الوحدة السكنية، فالمشتري يدفع 500 جنيها شاملة رسم المساحة 125 جنيها، اذا كانت الوحدة السكنية على مساحة 100 متر.-- يدفع المشتري 1000 جنيها جنيها، شاملة رسم المساحة ب175 جنيها للشقة السكنية التي تقدر مساحتها 200 متر، اما اذا كانت الشقة مساحتها 300 متر فان المشتري سيدفع رسوم التسجيل 1500 جنيها، شاملة 225 جنيها رسم المساحة.

- الوحدة السكنية مساحتها تزيد عن 300 متر، تقدر رسم تسجيلها 2000 جنيها شامة 275 رسم المساحة.



عقوبات عدم التسجيل العقد بعد 4 مارس

في حالة عدم اتخاذ المشتري خطوات تسجيل عقد العقار فإن شركات الكهرباء والغاز والمياه وغيرها الجهات الحكومية لن تعترف بهذا التعاقد، ولن يتمكن المشتري أدخال الخدمات أو نقلها باسمه إلا بعد تقديم السند التسجيل يحمل رقم الاشهار في الشهر العقاري.