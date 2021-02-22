شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار ورعد وبرق وكرات ثلج .. حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة بالقاهرة والمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الارصاد المصرية عن حالة الطقس اليوم الاثنين حيث أشارت إلى منخفض جوي بالقرب من سواحل مطروح والسلوم يعمل على تكون السحب الممطرة تكون متوسطة إلى غزيرة الشدة يصاحبها البرق والرعد احيانا ويتساقط معها كرات البرد ثم يتحرك المنخض الجوي إلى الاسكندرية بعد الظهر.

ثم تمتد الحالة يوم الثلاثاء لتشمل الدلتا والقاهرة ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد .

وأشارت إلى أن البلاد ستشهد حالة من عدم الاستقرار بسبب :

1- تعمق المنخفض المتواجد في طبقات الجو العليا وتزامن مع ذلك نشاط منخفض البحر الاحمر وزيادة الضغط الجوى نسبيا على السعودية الذي يعمل على دفع رطوبة البحر الأحمر .

2- انحصار رطوبة البحر المتوسط على سواحلنا الشمالية نتيجة المرتفع الجوى المتواجد على أوروبا.

3- والعامل الثالث وجود وند شير على السواحل الشمالية .

وسوف يصحب ذلك :

- سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا ً على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

- أمطارخفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من شمال الوجه البحرى.

- حالة الطقس الاثنين -

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين :