شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تصرف سلعا مدعمة بقيمة 50 جنيها شهريا للفرد المقيد بالبطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب ضمن مقررات شهر فبراير الجارى، من خلال بقالى التموين ومنافذ التوزيع، وتم صرف ما يقرب من 94% حتى الآن من مقررات الشهر الجارى، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيهًا لعدد أربعة أفراد و25 جنيها للفرد الخامس فأكثر.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد طالب مديرى مديريات التموين بعمل حصر شامل لكافة الاحتياجات التموينية لمراكز وقرى ونجوع "حياة كريمة "وذلك فى الـ 51 مركزا بإجمالى أكثر من 1500 قرية التى أقرها مجلس الوزراء لتطوير قرى الريف المصرى المعروفة باسم مبادرة حياة كريمة.

وأضاف الوزير، أن الهدف من تطوير قرى الريف المصرى المعروف بمبادرة حياة كريمة تأتى طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين فى كافة الخدمات المقدمة لهم، ورفع كفاءتها من كافة الجوانب المعيشية، وكذلك توفير فرص العمل لشباب قرى الريف المصرى، مشيرًا إلى أن منافذ جمعيتى سوف تدخل فى منظومة تطوير قرى الريف المصرى عبر فتح عدد من المنافذ ضمن المرحلة الرابعة فى مراكز مبادرة حياة كريمة والبالغة 51 مركزا على مستوى الجمهورية، مؤكدًا بدء المعاينات طبقًا لتقديم الطلبات من قاطنى المراكز الواحد والخمسين والقرى التابعة لها.