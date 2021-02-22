شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار هطول الأمطار الخفيفة والطقس البارد على مطروح والساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر الأمطار الخفيفة والمتوسطة، في هطولها بشكل متقطع، خلال فترة المساء، مصحوبة بطقس بارد يصل، على المناطق المتفرقة بمدن محافظة مطروح والساحل الشمالي، مما تسبب في تراجع حركة المواطنين بالشوارع، وفضلوا المكوث في المنازل والأماكن المغلقة، ولم تتلق غرف عمليات المحافظة، أية بلاغات حول حدوث أعطال أو أضرار بسبب تساقط الأمطار ويتم المتابعة مع جميع غرف عمليات مجالس المدن والقطاعات المختلفة على مدار الساعة.

وتشهد مدينة مرسى مطروح عاصمة المحافظة، سقوطا للأمطار بشكل متقطع، في الوقت الذي تشهد فيه مناطق أخرى على امتداد الساحل الشمالي، سقوطاً للأمطار الخفيفة، ولم تشهد بعض المناطق سقوطاً للأمطار خلال فترة المساء، مع استمرار القس البارد على كافة الأنحاء.

وأعلنت محافظة مطروح، أن أجهزة المحافظة في حالة استعداد دائم، للتعامل مع آثار الأمطار وإزالة تجمعات المياه، وإصلاح الأعطال في جميع المرافق الخدمية والاستجابة لبلاغات المواطنين، من خلال غرف العمليات بمجالس المدن وديوان عام المحافظة على مدار الـ 24 ساعة.

وأكد محمد خضر المتحدث شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، في تصريح لـ " الخليج 365" أن الأمطار الخفيفة لم تتسبب في تجمعات للمياه، حتى الآن، أو تؤثر على حركة السيارات والمشاة بالشوارع، مشيراً إلى أن فرق الطوارئ، في حالة استعداد تام لإزالة تجمعات المياه، من المناطق المختلفة، بالإضافة إلى تلقي وتلبية بلاغات المواطنين وغرف العمليات، عن أية تجمعات للمياه ،والتحرك الفوري لإزالتها، من خلال أسطول السيارات والمعدات، الذي يضم 18 سيارة كسح بمدينة مرسى مطروح، و 4 معدات نافوري ومعدتين لشفط الرواسب، و 2 كباش و 12 مضخة مياه، جميع هذه المعدات والأطقم العاملة عليها، تكون في حالة طوارئ، مع بداية فصل الشتاء وحتى نهايته.

يذكر أن أهالي مطروح، خاصة سكان المناطق الصحراوية، ينتظرون سقوط الأمطار الغزيرة، لملئ الآبار وخزانات تجميع مياه الأمطار، التي يعتمدون عليها طوال العام في الشرب والزراعة وتربية الحيوانات، كما يسبقون موسم سقوط الأمطار بحرث الأراضي ونثر تقاوي الشعير والقمح.

وكان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، قد أعلن عن رفع حالة الاستعداد في جميع القطاعات، استعداداً لموسم سقوط الأمطار الشتوية، ومراجعة وتطهير مخرات السيول وشنايش وبالوعات شبكة صرف مياه الأمطار، بشوارع مدينة مرسى مطروح، وتشكيل غرف عمليات بمجالس المدن والقطاعات المعنية وربطها بغرفة عمليات المحافظة وإدارة الأزمات، لسرعة التصرف ومواجهة آثار الأمطار وإزالة تجمعات المياه من المناطق المختلفة أولا بأول، بالتعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومجالس المدن.