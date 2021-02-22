شكرا لقرائتكم خبر عن المرور: تجهيز غرف عمليات تحسبا لهطول أمطار على الطرق السريعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جهزت غرف الطوارئ والإغاثة بإدارات عمليات المرور، بعد تحسبا لسقوط أمطار أو تلقى البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور برئاسة اللواء علاء متولى، مساعد الوزير للمرور، حركة السيارات أعلى المحاور و الميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق ، كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أى معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال

و قامت الإدارة العامة للمرور، بتوفير ونشر عدد من سيارات الإغاثة المرورية تم توزيعها على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق او حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من الاثنين 22 فبراير 2021 إلى الثلاثاء 23 فبراير 2021، تتعرض البلاد لطقس غير مستقر حيث تشهد سقوط أمطار متوسطة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى وسيناء قد تمتد الى القاهرة الكبرى يصاحب ذلك نشاط للرياح يوم الثلاثاء على أغلب الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد فرص سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة ( 60 % تقريبا )، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحرى على فترات متقطعة ( 40 % تقريبا ) .

كما تشهد البلاد نشاطا للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية و جنوب سيناء و شمال الصعيد .