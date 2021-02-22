شكرا لقرائتكم خبر عن درجات الحرارة اليوم الإثنين فى مصر.. طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس اليوم الإثنين، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى وطقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية طقس دافئ على جنوب سيناء والرياح نشطة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد ، وطقس دافئ على جنوب الصعيد .

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق من البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية على فترات متقطعة ، وأمطار متوسطة لغزيرة على مناطق من الإسكندرية ومطروح والسلوم على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة ، ونشاط رياح على جنوب سيناء .

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، شديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد ، شديد البرودة على جنوب الصعيد .



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية : وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية :

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 08 والعظمى 19

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 08 والعظمى 19

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 08 والعظمى 18

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 10 والعظمى 18

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 10 والعظمى 17

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 10 العظمى 18

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 10 والعظمى 17

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 08 والعظمى 18

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 06 والعظمى 17

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 11 العظمى 19

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 10 والعظمى 17

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 08 والعظمى 19

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 08 والعظمى 19

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 09 والعظمى 19

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 09 والعظمى 18

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 09 والعظمى 18

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 10 والعظمى 20

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 03 العظمى 17

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 14 والعظمى 20

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 12 والعظمى 19

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 02 والعظمى 12

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 14 والعظمى 24

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 12 والعظمى 24

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 13 والعظمى 23

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 08 والعظمى 19

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 07 والعظمى 20

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 07 والعظمى 20

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 07 والعظمى 20

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 08 والعظمى 21

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 08 والعظمى 22

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 08 والعظمى 23

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 09 والعظمى 24

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 11 والعظمى 24

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 07 والعظمى 22

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 15 والعظمى 26

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 14 والعظمى 25

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 17 والعظمى 23

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 16 والعظمى 22