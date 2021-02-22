شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. الصحة: هدفنا توفير 100 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها

"الأعلى للإعلام" يوقف برنامج آخر النهار ومنع تامر أمين من الظهور شهرين

وزيرة الصحة: نستلم 8.6 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا خلال الشهر الجارى.

إصابة وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع بفيروس كورونا

مستشار الرئيس: تحور فيروس كورونا بمصر وارد.. ومدة العزل المثالية 14 يوما

"تحيا مصر" يخصص رقم حساب لتلقى تبرعات المشروع القومى لتطوير القرى

الرئيس يوجه ببلورة سياسات تسويقية لقناة السويس تناسب الظروف الاقتصادية العالمية

الرئيس السيسي يعقد اجتماعًا لمتابعة أداء ونشاط هيئة قناة السويس

الحكومة: 60 مليار جنيه لتمويل وحدات إسكان مبادرة "سكن لكل المصريين"

التضامن: تطوير قرى حياة كريمة يشمل كهرباء وغاز وصرف وتمكين اقتصادى.. صور

"الأعلى للإعلام" يوقف برنامج آخر النهار ومنع تامر أمين من الظهور شهرين

أمطار غزيرة ورعدية وحبات ثلج..الأرصاد تكشف خريطة الظواهر الجوية خلال 72ساعة

أمطار غزيرة على الإسكندرية ومطروح تمتد للبحيرة وكفر الشيخ غدا والصغرى بالقاهرة 8 درجات

وزيرة الصحة: لم نرصد أعراض جانبية للقاح كورونا ونتسلم دفعات جديدة خلال ساعات

محافظة القاهرة تطرح وحدات سكنية ومحال للبيع وساحات انتظار للاستغلال بـ7 أحياء

وزيرة الصحة: نستلم 8.6 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا خلال الشهر الجارى

لجنة مكافحة كورونا: الإبقاء على بروتوكول نوفمبر 2020 بعد ثبوت كفاءته

وزيرة الصحة: هدفنا توفير 100 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا

مدير روس أتوم الشرق الأوسط: المحطة النووية ستحول مدينة الضبعة للأفضل

اتحاد الغرف السياحية: 4 ملايين سائح زاروا مصر عام 2020