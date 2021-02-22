شكرا لقرائتكم خبر عن «فارسكور المركزي» يدخل خطة التطوير.. ومحافظ دمياط ترجئ نقل قسم الغسيل الكلوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، انه يتم مخاطبة وزارة الصحة والسكان لارجاء نقل خدمات الغسيل الكلوي بمستشفى فارسكور المركزى والتى يتم إخلاء عدد من المبانى الصادر لها قرار إزالة بها للبدء في أعمال التطوير، بناء على طلبات المرضى والمجتمع المدني وأعضاء مجلس النواب، وأوضحت المحافظ أنه سيتم ارجاء إخلاء المبنى لبعض الوقت لحين الانتهاء من أعمال تطوير أحد المبانى بالمستشفى ونقله إليها، لاستيعاب مرضى الغسيل الكلوي بفارسكور وللتخفيف عن كاهلهم حتى لا يتكبدوا مشقة الذهاب إلى مستشفيات خارج المدينة.

من جانبه، أكد الدكتور السيد عبدالجواد مدير مديرية الصحة بدمياط ان أقسام «الاستقبال والأشعة والمعامل والعلاج الطبيعي وبنك الدم والمطبخ والمغسلة والتعقيم» بمستشفى فارسكور لازالت تعمل بكامل طاقتها بالمبانى الغير صادر لها قرار إزالة، منوهًا إلى أنه سيتم نقل مبنى العيادات الخارجية إلى مستشفى حميات فارسكور، كما أكد أنه وبناءً على توجيهات محافظ دمياط يتم العمل وفقًا لخطة محددة بهذا الموضوع للحفاظ على مستوى الخدمات الطبية التي تقدم للمرضى المترددين على المستشفى.

يذكر أن مستشفي فارسكور المركزي تمثل على مدار السنوات الماضية نموذجا للاهمال وتردي الخدمة الصحية، وسط مطالب جماهيرية بسرعة تطوير المستشفي وانقاذ أرواح العشرات من المترددين على المستشفي يوميا الذين يفتقدون الخدمة الصحية بالمستشفي راح بسببها الكثير من الأرواح.