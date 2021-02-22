شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن» تعتمد 305 قصة كفاح في مسابقة الأم المثالية لـ2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى أن عدد المتقدمات لمسابقة «الأم المثالية» للعام الجارى يبلغ 496 سيدة لكل واحدة منهن قصة كفاح تستحق التكريم، من بينهن 305 متقدمات انطبقت عليهن الشروط، حيث تستمر اللجان الفرعية للمسابقة فى تسلم وفحص الطلبات حتى 28 فبراير الجارى قبل إرسالها للجنة العليا التى ستحدد المتسابقة الفائرة على مستوى المحافظة والأم المثالية على مستوى الجمهورية.

وجاءت محافظة قنا فى مقدمة المحافظات التى شاركت فى المسابقة بـ56 سيدة انطبقت الشروط على 14 منهن، فيما جاءت الشرقية فى المرتبة الثانية، حيث تقدمت للمسابقة 40 سيدة وتوافرت الاشتراطات فى 26 منهن، كما تقدمت 15 من القاهرة تم استبعاد إحداهن وحسب، فيما تقدمت 7 سيدات من الجيزة تبقت منهن 4 فقط.

كانت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أعلنت، فى وقت سابق، أن من الشروط الأساسية لاختيار الأم المثالية ألا يقل عمرها عن 50 سنة، مع الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل، وألا يزيد عدد الأبناء على 3 أبناء ويستثنى من هذا الشرط محافظات الحدود الـ6 ليكون بحد أقصى 5 أبناء.

وأن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عال أو فى الفرق النهائية بالكليات أو أن يكون لديها ابن حاصل على مؤهل فنى متوسط ومتميز فى إحدى المهن ويستثنى الابن المعاق ذهنيا غير القابل للتعلم.

وتتضمن الشروط أيضًا إعلاء قيمة الأسرة البديلة وتفعيل دورها باعتبارها خط الدفاع الأول لمواجهة ظاهرة أطفال بلا مأوى وتعظيم دور هذه الأسر.

ومن المقرر أن تتضمن الفئات المكرمة الأم المثالية على مستوى المحافظات والأم البديلة وأما من ذوى الاحتياجات الخاصة وأما لابن من ذوى الاحتياجات الخاصة متميز فى الرياضة أو الفن أو العلم وأما من مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية.

ومن المعايير المرجحة للاختيار أن تكون الأم تعلمت مع أبنائها وحصلت على مؤهل أو شجعتهم على العمل الخاص وإدارة وتنفيذ المشروعات الصغيرة، ومدى المشاركة فى الأنشطة الاجتماعية التطوعية والقدرة على دمج أحد الأبناء فى المجتمع إذا كان من ذوى الاحتياجات الخاصة.

وتشهد جائزة العام للمرة الأولى استحداث فئة الأم التى لديها أحد المشروعات الصغيرة.