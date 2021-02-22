شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد الجوية توجه 10 نصائح للمواطنين خلال موجة الطقس السيئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عدم استقرار الأحوال الجوية وتعرض البلاد لموجة من الطقس السىء خلال يومى الإثنين والثلاثاء، يصحبها سقوط الأمطار على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وسيناء تمتد إلى القاهرة، مع نشاط ملحوظ للرياح.

وستتعرض البلاد الإثنين إلى انخفاض في درجات الحرارة وسقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق تكون ذروتها يوم الثلاثاء.

وقدمت هيئة الأرصاد مجموعة من النصائح للمواطنين للتعامل خلال موجة الطقس السىء التي تتعرض لها البلاد أهمها :

- ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة .

- عدم الاقتراب من أو ملامسة أعمدة الكهرباء في الشوارع.

- عدم مزاولة أي أنشطة بحرية .

- القيادة بهدوء وترك مسافة أمان بين السيارات.

- التأكد من سلامة مساحات السيارات .

- يفضل عدم ركن السيارات تحت الأشجار ولوحات والإعلانات أو الجلوس تحتها .

- عدم التعرض لتيارات الهواء تجنبا للإصابة بنزلات البرد.

- عدم التواجد في أماكن سقوط الأمطار الغزيرة خاصة عند ظهور البرق .

- عدم التواجد في مناطق هبات الرياح القوية.

- الإبتعاد قدر الإمكان عن الأشجار أو لوحات الإعلانات تجنبًا لسقوطها.