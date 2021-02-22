شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة بكل محافظات الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية أن يوم الإثنين الموافق 28 فبراير هو بداية حالة عدم الاستقرار في الطقس وانخفاض تدريجي في الحرارة ونشاط للرياح مع سقوط أمطار على معظم الأنحاء، حيث يسود طقس بارد على السواحل الشمالية ويكون مائل للبرودة على الدلتا والقاهرة الكبرى، لطيف على باقي الأنحاء نهارا، وشديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى درجة الصقيع على وسط سيناء وسانت كاترين .

وانخفضت درجات الحرارة منذ ليلة الإثنين على معظم أنحاء الجمهورية ووصلت إلى حد الصقيع في محافظات الدلتا وجنوب ووسط سيناء.

وأكدت الهيئة على صفحتها الرسمية تعرض البلاد لمنخفض جوي بالقرب من سواحل مطروح والسلوم يعمل على تكون السحب الممطرة تكون متوسطة إلى غزيرة الشدة يصاحبها البرق والرعد احيانا ويتساقط معها كرات البرد ثم يتحرك المنخض الجوي إلى الاسكندرية بعد الظهر وتزداد مساء الإثنين، ثم تمتد الحالة يوم الثلاثاء لتشمل الدلتا والقاهرة ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على مستوى الجمهورية :

درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 08 والعظمى 19

درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 08 والعظمى 19

درجات الحرارة في طنطا الصغرى 08 والعظمى 18

درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 10 والعظمى 18

درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 10 والعظمى 17

درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 10 العظمى 18

درجات الحرارة في مطروح الصغرى 10 والعظمى 17

درجات الحرارة في السلوم الصغرى 08 والعظمى 18

درجات الحرارة في سيوة الصغرى 06 والعظمى 17

درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 11 العظمى 19

درجات الحرارة في دمياط الصغرى 10 والعظمى 17

درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 08 والعظمى 19

درجات الحرارة في الاسماعيلية الصغرى 08 والعظمى 19

درجات الحرارة في السويس الصغرى 09 والعظمى 19

درجات الحرارة في العريش الصغرى 09 والعظمى 18

درجات الحرارة في رفح الصغرى 09 والعظمى 18

درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 10 والعظمى 20

درجات الحرارة في نخل الصغرى 03 العظمى 17

درجات الحرارة في نويبع الصغرى 14 والعظمى 20

درجات الحرارة في طابا الصغرى 12 والعظمى 19

درجات الحرارة في كاترين الصغرى 02 والعظمى 12

درجات الحرارة في الطور الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 14 والعظمى 24

درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 12 والعظمى 24

درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 13 والعظمى 23

درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 08 والعظمى 19

درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 07 والعظمى 20

درجات الحرارة في المنيا الصغرى 07 والعظمى 20

درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 07 والعظمى 20

درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 08 والعظمى 21

درجات الحرارة في قنا الصغرى 08 والعظمى 22

درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 08 والعظمى 23

درجات الحرارة في أسوان الصغرى 09 والعظمى 24

درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 11 والعظمى 24

درجات الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 07 والعظمى 22

درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 15 والعظمى 26

درجات الحرارة في أبورماد الصغرى 14 والعظمى 25

درجات الحرارة في حلايب الصغرى 17 والعظمى 23

درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 16 والعظمى 22