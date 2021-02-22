شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تعليم قنا» يشدد على إنهاء أعمال التعقيم استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا على المتابعة الدورية لأعمال التعقيم والتطهير للمدراس وإعداد تقارير استعداداً لبدء امتحانات الفصل الدراسي الاول الاسبوع المقبل.

واكد خالد على تشكيل اللجان الخماسية من الموجهين الأوائل المسئولين عن الامتحان لكل صف دراسي من صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي إلى الصف الثاني الإعدادي بحسب التعليمات الوزارية الصادرة في هذا الشأن.

وترأس اجتماع مديري عموم الادارات التعليمية وموجهي عموم المواد الاساسية ومديري الإدارات النوعية الخاضعين لإشراف وكيل الوزارة في حضور منال عبد الوهاب وكيل المديرية و مصطفى قاسم مدير عام الشئون المالية والإدارية.

واستعرض الخطط الاسبوعية لإدارات التوجيه المالي و الإداري والشئون القانونية و العلاقات العامة و التخطيط والإحصاء و التدريب و خدمة المواطنين ، و نبه بسرعة الانتهاء من مراجعة استمارات 12 د لطلاب الصف الثالث الاعدادي و ضخ دماء جديدة من العاملين بأقسام الإحصاء بالإدارات التعليمية لدفع عجلة العمل.

كما قام بالتنبيه على مديري المدارس بالرجوع إلى الادارات والمديرية عند قبول طلبات الحاق الوافدين بالمدارس الرسمية و إعداد بيان نهائي بالمدارس التي انشئت حديثا أو تم نهاء أعمال رفع الكفاءة و الصيانة بها عن العام الدراسي 2020/2021.