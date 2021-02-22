شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطود يلتقي منسقا «قومي الأمومة والطفولة» للتعرف على تحديات حماية الطفل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقي الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، اليوم الاحد، بالدكتور محمود سليمان، والدكتور محمد عمر منسقا المجلس القومى للأمومة والطفولة، وذلك بحضور كلا من نجوى إبراهيم مدير وحدة حماية الطفل بالأقصر، ورجاء شوقي، بالوحدة العامه بالمحافظة، وااحمد عبداللطيف الشناوي مدير حماية الطفل واعضاء هيئة مكتب الوحدة بالمركز وممثلى المجتمع المدنى للجمعيات الشريكة لجمعية نجع الدار وجمعية نجع ابو بكر للتنمية.

وجاء عقد الاجتماع للتعريف بدور الجمعيات الأهلية داخل اللجنة ومشاركة المجتمع المدني لرصد الحالات المعرضة للخطر، والتنسيق مع وحدة حماية الطفل بالطود ومناقشة التحديات التي تواجه الوحدات الفرعية لحماية الطفل بالمركز واستعراض بعض الحالات وسبل ادارتها والأبحاث الخاصة في مجال الطفولة والأمومة وحماية الطفل في حالات تعرض الطفل للخطر.

واستعرض احمد عبداللطيف الشناوي مدير مكتب وحدة الحمايه بالطود، خلال الاجتماع، أنشطة وفعاليات وحدة حماية الطفل بالطود وكذلك الدراسات الميدانية التي تم إعدادها لتحديد المشكلات ورصدها عن طريق الرصد الميداني أو عبر الجروبات وصفحات التواصل الاجتماعي الفيس بوك أو من البلاغات الواردة من خط نجدة الطفل ووضع الحلول اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية بقضايا الطفولة.

واوضح الدكتور محمد رزق رئيس مركز ومدينة الطود أن الهدف من الاجتماع التعرف على أهم التحديات والعقبات التي تواجه وحدة حماية الطفل بالطود لتذليلها وإيجاد حلول لها بالإضافة إلى استعراض إجراءات إدارة حالات الأطفال المعرضين للخطر تحت إشراف المجلس القومى للطفولة والأمومة .

ومن جانبه اعربا منسقا المجلس القومي للطفولة والامومه عن مجهودات وحدة الحماية العامة للطفل بمحافظة الاقصر والوحدة الفرعيه بمركز ومدينة الطود ودورهما الأساسى في معالجة وحل مشاكل الأطفال والمساهمة الجادة في تقديم الخدمات المتنوعة للأم والطفل وذلك من خلال استراتيجية عمل محددة لحماية الأطفال المعرضة للخطر ومراعاة وضع الطفل والوصول به إلى بر الأمان ليكون فردا مؤثرا في المجتمع .