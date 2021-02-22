شكرا لقرائتكم خبر عن للأجانب المولودين من أم مصرية وأب غير مصري.. كيف تحصل على الجنسية المصرية؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، العديد من الخدمات للمواطنيين في جميع أنحاء العالم، ويعد طلب اكتساب الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية من أهم الطلبات التي قد يبحث عنها المصريين بالخارج.

ما هي الشروط وكيف يتم الأمر؟

عبر موقع وزارة الداخلية المصرية، هناك عدد من الاشتراطات المعلن عنها، تتمثل في:

إرشادات الطلب

يقدم هذا الطلب من الأجانب المولودين من أم مصرية وأب غير مصرى قبل تاريخ (15/7/2004 تاريخ العمل بالقانون رقم 154 لسنة 2004) وذلك طبقا لنص المادة الثالثة من هذا القانون وذلك بعد تقديم المستندات المتطلبة قانونا والتى تفيد ثبوت الجنسية المصرية للأم المصرية، ويقبل الطلب من صاحب الشأن إذا كان بالغا سن الرشد أو وكيله القانونى كما يقبل من الأم أو متولى التربية أو وكيل الأم في حالة كون طالب الجنسية قاصر ( أقل من 21 سنة ميلادية).

يكتسبها بعد مرور مدة عام من تاريخ تقديم الطلب طبقا للمادة سالفة الذكر، ولايشترط القانون المصررى تنازل الإبن الأجنبى عن جنسيته الأصلية.

لا يعتد بالطلب المقدم عن طريق الموقع إلا بعد حضور صاحب الشأن إلى الإدارة ومعه أصول المستندات وسداد الرسوم والدمغات المقررة على الطلب.

لا يتم إسترداد الرسوم بعد تقديم الطلب من خلال الموقع لأي سبب.

المستندات المطلوبة

1. شهادة ميلاد مقدم الطلب.

2. جواز سفر مقدم الطلب الأجنبي الساري.

3. عدد 4 صورة حديثة لمقدم الطلب.

4. صحيفة الحالة الجنائية لمن تجاوز عمره 16 عامًا.

5. شهادة ميلاد الأم المصرية.

6. شهادة ميلاد والد الأم المصرية (وقد تطلب شهادة ميلاد الجد للأم في بعض الحالات).

7. عقد زواج الأم من والد مقدم الطلب الأجنبي.

8. إثبات شخصية الأم المصرية (جواز السفر أو بطاقة الرقم القومي).

9. التوقيت المحدد لإنهاء الخدمة، بعد سنة من تاريخ تقديم الطلب. طبقا للمادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004.

10. الإيصال الدال على استلام الأوراق.

11. إيصال الرسوم.

12. الرسوم المقررة للطلب، 10000،55 جنية الرسم المقرر على الطلب، 6 جنيه الرسم المقرر على شهادة الجنسية، إلى جانب الرسوم الإدارية والدمغات.

رسوم الخدمة الإلكترونية

20 جنيهات

وللمزيد من الاستسفارات يمكن الدخول من هنا.