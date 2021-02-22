شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تتابع تدبيش ترعة بحر الملاح وتغطية مصرف 5 في الغربية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ثمن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، جهود الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، في التواصل مع نواب المحلة، لمتابعة أعمال تطوير قرية محلة أبو على.

وتضمنت أعمال التطوير، بحسب بيان صحفي الأحد، تدبيش ترعة بحر الملاح واعمال الرصف وتغطية مصرف ٥ غرب.

وكان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، كلف المحافظين بالتواصل مع أعضاء مجلس النواب ومناقشة مقترحاتهم لتطوير القرى والأحياء والاستفادة من الآراء والأفكار التى تصلح للتنفيذ على أرض الواقع.