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مصر تؤكد تضامنها مع نيجيريا في حادث تحطم طائرة عسكرية

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جمعة حمد الله 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعربت مصر عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لجمهورية نيجيريا الفيدرالية الشقيقة في أعقاب حادث تحطم طائرة عسكرية بالعاصمة أبوجا، ما أسفر عن مقتل كل من كان على متنها.

كما أكدت مصر، في بيان لوزارة الخارجية، الأحد، خالص تعازيها لأسر الضحايا الأبرياء، مشددةً على تضامنها مع دولة نيجيريا الشقيقة في هذا الحادث الأليم.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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