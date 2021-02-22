شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تؤكد تضامنها مع نيجيريا في حادث تحطم طائرة عسكرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعربت مصر عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لجمهورية نيجيريا الفيدرالية الشقيقة في أعقاب حادث تحطم طائرة عسكرية بالعاصمة أبوجا، ما أسفر عن مقتل كل من كان على متنها.

كما أكدت مصر، في بيان لوزارة الخارجية، الأحد، خالص تعازيها لأسر الضحايا الأبرياء، مشددةً على تضامنها مع دولة نيجيريا الشقيقة في هذا الحادث الأليم.