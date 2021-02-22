شكرا لقرائتكم خبر عن القليوبية تسجل 44 إصابة بفيروس كورونا وحالتي وفاة في المستشفيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة القليوبية الأحد، 44 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وفقا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة واستمر مركز بنها في الارتفاع في عدد الإصابات، حيث سجل 11 اصابة وجاء شرق شبرا الخيمه في المركز الثانى بـ 10 حالات اصابة فيما سجلت 4 مدن صفر إصابات، وهي مدن العبور وشبرا غرب وقليوب وقها ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة حتى اليوم عند 12980 حالة.

وكشف مصدر طبي بمديرية الصحة بالقليوبية عن وفاة حالتبن متاثرين بالفيروس بينهم سيدة وسجلت مستشفى قها للحجر الصحي حالة وفاة واحدة بينما سجل مستشفى التأمين الصحي النموذجي ببنها حالة واحدة أيضا فيما سجل باقي مستشفيات القليوبية صفر وفيات.

وأضاف المصدر أن المتوفى بمستشفى قها هو «محمد أحمد علي» 77 سنة من مدينة طوخ أما المتوفاة بمستشفى التأمين الصحي النموذجي ببنها هي «سلوى السيد» 63 سنة من مدينة بنها.