شكرا لقرائتكم خبر عن الدقهلية: بناء 700 وحدة سكنية ضمن مشروع تطوير العشوائيات والمجزر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، أنه تقرر إنشاء 700 وحدة سكنية ضمن مشىوع تطوير العشوائيات وجارى الانتهاء من كافة التصميمات للعمارات السكنية التى سيتم تنفيذها علي أرض مساكن الجلاء وأرض منطقة الصوامع بمدينة المنصورة لتوفير مسكن لائق لقاطني مساكن الجلاء والمجزر، كما تم الانتهاء من العقود التي سيتم تسليمها للمواطنين بعد مراجعتها بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات لاستلام الوحدات السكنية الخاصة بهم في المشروع بعد انتهاء التنفيذ.

جاء ذلك خلال الإجتماع الذي ترأسه نائب محافظ الدقهلية، اليوم، والخاص بمشروعات الإسكان المقرر إنشاؤها على أرض مساكن الجلاء وأرض منطقة الصوامع بمدينة المنصورة، لاستعراض ومناقشة كافة الإجراءات التنسيقية فيما بين كافة الجهات المختصة للإعداد لتنفيذ مشروعات الإسكان وذلك لتوفير مسكن لائق قاطني مساكن الجلاء والمجزر تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتطوير العشرائيات بعواصم المحافظات والمدن الكبرى.

حضر الاجتماع نواب البرلمان عن الدقهلية الدكتورة نسرين عمر والنائبة ولاء عبد الفتاح والنائبة مرفت عازر والنائبة ولاء التمامي، ومنال الغندور السكرتير المساعد، والمهندس أسامة إسماعيل ممثل صندوق تطوير العشوائيات، والنقيب أحمد ممدوح ممثل الهيئة القومية للقوات المسلحة، والمستشار، رضوان سعيد المستشار القانونى للمحافظة، ومسئولي أحياء شرق وغرب المنصورة ورؤساء قطاعات المياة والكهرباء، ووكلاء الوزارات المعنية ومسئولى المرافق والمشروعات والتخطيط والشؤون القانونية وتطوير العشوائيات والأملاك.

وقال "الشيخ"، في تصريح صحفي، أنه تقرر خلال الاجتماع سرعة الانتهاء من كافة التصميمات للعمارات السكنية المقرر تنفيذها بالمشروع بعدد 700 وحدة سكنية، وسيتم تقديم مبالغ مالية للسكان لتدبير سكن خاص بهم بعد إخلاء أماكنهم بالعمارات المراد إحلالها وتجديدها بالمجزر حتى تسلمهم الوحدات السكنية الجديدة، وتقرر خلال الاجتماع إنهاء مشكلة توفير خدمة الصرف الصحي للعمارات الجديدة لاستيعاب كافة الوحدات الجديدة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لحي غرب المنصورة".

وأكد أنه تقرر سرعة الانتهاء من الإجراءات القانونية الخاصة بإعداد بروتوكول يتم توقيعه مع صندوق تطوير العشوائيات بشأن تلك المشروعات وبعدها يتم تسليم المواقع الى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لبدء التنفيذ وفق برامج زمنية محددة والتي سيتم إقرارها وفقا للبروتوكول بين كافة الأطراف المعنية.