شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية تطالب وزيرة الصحة بتحويل بنك الدم بالفيوم لبنك تجميعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجهت الدكتورة ميرفت عبدالعظيم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، ولجنة الصحة، بسؤال لوزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، عن النظرة المستقبلية لمشاريع تنظيم الاسرة خاصة أن الطرق المنوط بها معالجة الأمر لا تؤديه بالمستوي المفروض تنفيذه.

وطالبت النائبة وزارة الصحة بحل مشكلة بنوك الدم العامة في المستشفيات وطلبت تحويل بنك الدم بمستشفى الفيوم العام لبنك تجميعي وليس فقط تخزيني، لأهميتها كمستشفى عام وحيد يخدم ٤ ملايين مواطن تعتمد على البنك الاقليمي وما يؤدي ذلك لنقص شديد في الدم وما يسببه ذلك من مشاكل.

جاء ذلك خلال حضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لنقاش لجنة الصحة بمجلس النواب، بيان الحكومة أمام المجلس، وتم فيه عرض ملخص من الوزيرة للبرنامج الحكومي.

وتطرق أعضاء اللجنة لمواضيع تخص التأمين الصحي الشامل وهيئة الشراء الموحد ومشاكل المستشفيات وتوفير المستلزمات الطبية وكذلك برامج تنظيم الاسرة والبرامج الرئاسية والتعامل مع جائحة كورونا وتطعيم الأطقم الطبية وتوفير الجرعات المطلوبة والتعاقد عليها.

وفي سياق متصل كشف أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، عن تفاصيل جلسة وزيرة الصحة مع أعضاء اللجنة بمجلس النواب.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع قناة صدى البلد، أن الوزيرة قالت، إنه خلال ساعات وأيام قليلة سيكون هناك 20 مليون جرعة من لقاح كورونا، وأن مصر تستقبل لقاحات أسترازينيكا وسينوفارم الصيني، وسبوتنيك الروسي، وهناك اتفاق لتصنيع اللقاح الصيني في مصر.

وأضاف أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب أن الوزيرة تحدثت عن 100 مليون جرعة تم التعاقد عليها وتكفي الكمية لنصف السكان بما يحقق المناعة المطلوبة.

وأشار إلى أن الوزيرة تحدثت عن السلالات الجديدة وأكدت عدم ثبوت ظهور سلالة جنوب إفريقيا في مصر، وأن اللقاحات الحالية تتعامل مع التحورات الجديدة.

وأكد حاتم أن الوزيرة شجعت على استئناف العام الدراسي ونزول الطلاب للمدارس، مشيرًا إلى أن نزول الطلاب أفضل من وجودهم في المولات والسناتر.