شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة الأسبق عن عودة الإسلام السياسي: «السادات طلع عضم التربة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الكاتب حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إنه في فترة السبعينيات كان الرئيس السادات يريد أن يغير وجهة مصر، ويتجه نحو الولايات المتحدة الأمريكية، وكان قلقا جدا من الاتحاد السوفيتي.

وأضاف الكاتب حلمي النمنم خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، الأحد، أن «شرط الأمريكان من أجل خروج إسرائيل من سيناء، كان عودة الإسلام السياسي للدولة المصرية»، معقبًا: «السادات طلع عضم التربة»

وأوضح أنه «خلال فترة حرب أفغانستان كان هناك مقولة تشير إلى أن الإسلام المعتدل أي جماعة الإخوان هي التي ستضرب الإسلام العنيف. وأكد أن الرئيس مبارك لم يتخذ أي قرار تجاه جماعة الإخوان رغم أنه يعلم جيدا أنهم من اغتالوا الرئيس السادات، كما ترك لهم المشاركة في الحياة السياسية».