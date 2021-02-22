شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة الأسبق: «حسن البنا كان يعمل على كسر عزيمة الشعب المصري» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكاتب حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن فترة الخديوي عباس حلمي ومصطفى كامل كانت القضية الأساسية هي الاستقلال والحرية، واستمرت حتى جاء سعد زغلول، ومن بعده.

وأضاف الكاتب حلمي النمنم، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، الأحد، أن «حسن البنا كان دائما يتحدث عن الفساد في الأحزاب والحكومة والملك، ولكنه لم يتحدث عن الاستقلال أو الاستعمار البريطاني أو حرية الدولة المصرية».

وأكد أن «الإخوان ليس لديهم شيء اسمه وطن أو دولة»، لافتاً إلى أن «ميليشيات حسن البنا لم تقترب من الحديث عن الاستعمار البريطاني. وأوضح أن التنظيم الخاص قتل أحمد ماهر والنقراشي باشا، مشيرا إلى أن حسن البنا كان يعمل على كسر عزيمة الشعب المصري».