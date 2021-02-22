شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل وثيقة تأمين الصيادين: «100 ألف جنيه حال الوفاة و4 منح سنوية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن الصيادين في المحافظة يمثلون ثلث الصيادين في الجمهورية، والمبادرة الرئاسية تهدف إلى دعم الصيادين.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع صدى البلد، أن 6200 صياد يعملون في المهنة بالمحافظة، ومن خلال المبادرة تم منح الصيادين وثيقة تأمين على الحياة، سواء في البحر أو النيل، أو البحيرة، بمبلغ 100 ألف جنيه للأسرة حال لا قدر الله الوفاة، مع وجود 4 منح سنوية تقدر الواحدة بقيمة 500 جنيه في رمضان، والمدارس، والعيدين.

وأكد جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أن مركز مطوبس بدأ في مشروع تطوير القرى ضمن مبادرة الرئيس السيسي ويضم المركز 15 قرية، والمعدات متواجدة وبدأ العمل باستكمال المشروعات القائمة .