شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة حالتي تعدٍ على أرض زراعية بمساحة 875 مترًا بإسنا جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تولت الوحدة المحلية لمركز ومدينة اسنا، برئاسة إبراهيم نصير، رئيس المركز، إزالة حالتي مخالفة بناء تم رصدها اليوم بدائرة المركز.

وكانت الحالة الاولى بقرية زرنيخ بالوحدة المحلية للحلة على مساحة 700م عبارة عن سور مخالف مقام على ارض زراعية بدون سند من القانون، والحالة الثانية بناحية طفنيس، حوض حموره، على مساحة 175م، عبارة عن سور مخالف مقام على أرض زراعية بدون سند من القانون، وتم إزالة الأعمال وتم تحرير محضر بالواقعة، وذلك في إطار تعليمات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز بالمتابعة المستمرة لكافة الخدمات والتصدي لمخالفات البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.