شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يتفقد مشروعات الطرق الداخلية وربطها بالشبكة القومية بشبرا الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، الأحد، عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة شبرا الخيمة.

بدأ المحافظ جولته بحي شرق شبرا الخيمة، حيث تابع مستجدات الأعمال لتطوير محور شركات البترول، بدءا من نزلة الخصوص وحتى تقاطع كوبري مسطرد مع حي المطرية بالقاهرة، بالإضافة إلى تطوير الشوارع الجانبية لخلق محاور مرورية بديلة لتخفيف الضغط المروري وحل مشكلة التكدسات المرورية بالمنطقة، وتحويلها إلى منطقة حضارية منظمة ذات طابع جمالي مميز، وتصل تكلفة المشروع أكثر من 140 مليون جنيه.

وتابع المحافظ جولته بتفقد أعمال استكمال رصف وتطوير طريق عزبة أفندينا المتفرع من طريق شركات البترول بطول 1.2 كيلو بتكلفة 5 ملايين جنيه، والذي يعد محورا مروريا مهما، وطريقا بديلا لشركات البترول، ليفتح محور جديد بالمنطقة تماشيا مع أعمال التطوير التي تتم بطريق شركات البترول، مشددا على سرعة الإنتهاء من أعمال الرصف وفتح الطريق.

وفى إطار متابعة تنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية بالمحافظات وربطها بشبكة الطرق القومية، تابع المحافظ أعمال وضع طبقة الاساس بمشروع تطوير ورصف شارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة والجاري تطويره بدءا من منطقة أم بيومى حتى كوبرى ١٥ مايو بطول ٣ كم بتكلفة 6٠ مليون جنيه ومدة تنفيذه ٦ أشهر كمرحلة أولى، بالإضافة إلى إنشاء طريق بالإتجاهين بعرض ٣ حارات مرورية لكل إتجاه وتشمل أعمال التنفيذ جزيرة وسطية وأرصفة جانبية واعمال انارة كاملة للشارع وتوفير أماكن مخصصة لمواقف السيارات بشكل حضاري، مؤكداً على مراعاة الكثافات المرورية وتفادى غلق الشارع أمام المارة لضمان سيولة الحركة.

وأكد أنه سيتم التنفيذ على ٧ قطاعات على التوالى، بحيث يتم فتح كل قطاع للمارة فور الإنتهاء منه وغلق القطاع التالى للتيسير على مستخدمى الطريق.

وكلف «الهجان»، الأجهزة التنفيذية بإستمرار ومداومة أعمال رفع الإشغالات وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين والتنسيق مع كافة شركات المرافق لتذليل كافة المعوقات التي قد تواجه أعمال التطوير والتعاون المستمر مع ممثلى الهيئة العامة للطرق والكبارى لإزالتها.