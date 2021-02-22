شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تتابع مبادرة «حلوة الذرية بس مسؤولية» في سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت وزارة التنمية المحلية، مبادرة «حلوة الذرية.. بس مسئولية»، التي أطلقها اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية للأجهزة التنفيذية بالمحافظات بأهمية تكثيف جهود رفع الوعى لدى المواطنين بخطوة الزيادة السكانية على جهود التنمية.

وقال بيان صحفي الأحد، إن الحملة تستمر حتى 15 مارس المقبل، بالتعاون بين محافظة سوهاج والمجلس القومي للسكان ووحدة السكان بالديوان العام، مشيرا إلى تنظيم 5 ندوات للتوعية بالآثار السلبية للزيادة السكانية حتى الآن، في اطار المبادرة بمراكز «طما، وطهطا، وسوهاج، وأخميم»، دارت حول أهمية تنظيم الأسرة، ومخاطر الزيادة السكانية، بحضور ممثلي الأزهر والأوقاف والكنيسة والصحة.