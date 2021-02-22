شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث آليات التعاون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، لقاءً موسعاً مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، لبحث آليات العمل والتعاون المشترك معهم لخدمة المواطن السوهاجي.

وأعرب محافظ سوهاج – خلال اللقاء الذي حضره الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب المحافظ- عن ترحيبه بالسادة النواب ممثلي الشعب، مشيراً إلى الإهتمام بكافة الآراء والمقترحات بهدف الوصول إلى ما فيه الصالح العام للمحافظة، مؤكدا أن المحافظة تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة، بتضافر جهود جميع أبناءها، والتنسيق والتعاون المثمر بين الأجهزة التنفيذية والشعبية.

وناقش اللقاء عدد من القضايا والموضوعات التي تهم أهالى المحافظة بمختلف القطاعات، ومنها مياه الشرب والصرف الصحي، والصحة، والتربية والتعليم، والطرق، وموقف المشروعات والمبادرات القومية على أرض المحافظة، ومنها «مبادرة حياة كريمة»، و«تطوير الريف المصري»، والتطوير العمراني لعواصم المدن، وملفات التقنين والتصالح على مخالفات البناء .

واستمع المحافظ- خلال اللقاء- للآراء والمقترحات التي عرضها النواب، وأجاب على الأسئلة والاستفسارات التي تم طرحها، مستعرضاً جهود المحافظة بالتنسيق مع مختلف الجهات لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذ المشروعات التنموية الجديدة، لافتا إلى أنه سيتم عمل لجان مصغرة خلال المرحلة القادمة تضم كل لجنة عدد من النواب، على أن يتم من خلالها مناقشة الموضوعات والقضايا الخاصة بكل قطاع في حضور المسئولين التنفيذيين لكل قطاع، بهدف الوقوف على المشكلات ووضع الحلول المناسبة لها، وذلك على غرار اللجان المشكلة بمجلس النواب.