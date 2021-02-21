شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مطروح يتفقد «الحارة البطيئة» من الكيلو 1 حتى إسكان الشباب تمهيدًا لرصفها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح، الأحد، معاينات للحارة البطيئة من الكيلو 1 حتي عمارات اسكان الشباب بالكيلو 4 تمهيدا لأعمال الرصف من خلال اللجنة المشكلة من مدير مديرية الطرق ونائب رئيس المدينة وادارة التخطيط والادارة الهندسية بمجلس المدينة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد جاب الله أنه خلال الفترة الماضية تم الانتهاء من رصف مناطق الليدو والروضة والسنوسية حتي حي الدولار ومحيط عمارات بورسعيد وذلك بعد الانتهاء من مشروعات التحول الرقمي والبنية التحتية لتلك المناطق، مؤكدًا أن إدارة التشجير بمجلس المدينة قامت بقص وتقليم النخيل وأشجار الزينة بشارع علم الروم بالإضافة إلى رفع كفاءة الحدائق وأعمال التجميل بالميادين العامة بالجزيرة الوسطي بالطريق الدولي بمدخل المدينة.

وأوضح رئيس مرسي مطروح أن جهاز النظافة بالأحياء تم رفع أكثر من 455 طن من القمامة والمخلفات على مدار الساعة لرفع القمامة والارتقاء بالنظافة العامة بالعزب والشوارع والميادين العامة بنطاق المدينة.

وناشد رئيس المدينة أهالي مطروح بضرورة الالتزام بإلقاء القمامة الساعة الثامنة صباحا ومساءا حتي تستطيع جهاز النظافة رفع القمامة لضمان عدم تراكمها في الشوارع حفاظا على الشكل الحضاري للمدينة.