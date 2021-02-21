شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أسعار الأسماك في دمياط بسبب عدم استقرار الطقس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أسواق الأسماك بمحافظة دمياط تباينا في أسعار الأسماك خلال الأيام الأخيرة تزامنا مع حالة عدم الاستقرار في الطقس، والتي شهدت في بعض الأوقات أمطارا رعدية وصقيع يدفع بوغاز الصيد في عزبة البرج للاغلاق أمام حركة الصيد، وهو ما يرفع أسعار الأسماك بالأسواق المختلفة بأنحاء المحافظة، حيث يرتفع سعر كيلو البوري إلى 60 جنيها بينما يصل كيلو الجران لـ50 جنيها، كما يرتفع الشبار إلى 35 جنيها أو 40 جنيها، بينما تعود الأسعار للاستقرار، تزامنًا مع استقرار الطقس حيث ينخفض سعر كيلو البوري إلى 50 جنيها، وكيلو الجران إلى 40 جنيها، بينما يهبط سعر كيلو الشبار إلى 30 جنيهًا.

يذكر، أن سوء الأحوال الجوية التي شهدتها المحافظة بدءا من الأربعاء الماضي أغلق ميناء الصيد في مدينة عزبة البرج، وعجز الصيادون عن الخروج للصيد لحين استقرار حالة الطقس .