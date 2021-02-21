شكرا لقرائتكم خبر عن «تربية مطروح» تنظم دورة تدريبية في اللغة العربية لأئمة الأوقاف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظّمت كلية التربية جامعة مطروح، الأحد، دورة تدريبية في اللغة العربية لخمسين إمامًا بمديرية أوقاف مطروح، تحت رعاية الدكتور مصطفى النجار، رئيس الجامعة، وتستمر لمدة أربعة أيام، في الفترة من الحادي والعشرين وحتى الرابع والعشرين من فبراير الجاري.

وأوضح الدكتور مصطفى النجار، في بيان، أن الدورة تأتي في إطار الجهود المبذولة من الجامعة لخدمة المجتمع في المجالين العلمي والأدبي، وفي ضوء تفعيل برتوكول التعاون بين الجامعة ومديرية أوقاف مطروح، والذي يهدف لتدريب الأئمة والواعظات، مؤكدًا أن تنظيم تلك الدورات يعود بالنفع على المجتمع ككل.

وأشار إلى أن البروتوكول يهدف للاستفادة من خبرة الجامعات المصرية في مختلف المجالات، بالإضافة للدمج والتواصل المجتمعي للأئمة والواعظات مع مختلف مؤسسات المجتمع، مما يسهم في اتساع المدارك الحياتية لهم.

وهذه هي الدورة الثانية التي تنعقد وفق هذا البرتوكول الذي وقعه فضيلة الشيخ حسن عبدالبصير مدير المديرية مع الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح

أفاد مدير المديرية بأن هذه هي الدورة الثانية التي تنعقد وفق البرتوكول والأولى كانت أيضا لخمسين إمامًا في فرع علوم النفس.

ووجّه فضيلته الشكر لجامعة مطروح ولكلية التربية على التعاون المثمر الذي سنجني ثماره ثقافة ووعيا وتنمية لمهارات الإمام لخدمة الدين والوطن.