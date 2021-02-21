شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البياضية يناقش متطلبات القرى ويكرم العاملين بالمركز التكنولوجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد بمركز ومدينة البياضية جلسة المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2021 برئاسة وكيل الوزارة محمد صحصاح، رئيس المركز، وعبدالمحسن ربيع، نائب المدينة، وجمال عبدالعزيز سكرتير المركز، بحضور القيادات التنفيذية بالمركز، وتم مناقشة الموضوعات التي تهم مركز ومدينه البياضية والقري التابعة له من مشروعات انشائية ومرافق (مياه_كهرباء_صرف صحي_ غاز ) وكافة الخدمات التي تقدم للمواطنين في القطاعات الصحية والتعليمية.

وفي ختام المجلس، كرن «صحصاح» عددًا من العاملين بالمركز التكنولوجى بالمدينة، وذلك نظراً لما قدموه من جهد والذى ظهر جلياً في اعتماد وزارة المالية للدفع الإلكتروني لمدينة البياضية كأول مدينة في محافظة الأقصر تحصل على الاعتماد.

والمكرمون هم كل من (محمد جميل مدير المركز- دعاء محمد وكيل المركز- إبراهيم عبدربه عبدالقادر وكيل المركز- سماح احمد الطاهر- نوبيه محمود على- منار حسين قناوى- شحات محمد- عبدالناصر عمر بشير- فتحيه ابراهيم عبدالحفيظ- وفاء على محمد).

وأشار رئيس المركز إلى أن الهدف من إنشاء المركز التكنولوجى هو دعم متخذ القرار بمعلومات آنية ودقيقة، والفصل بين مُقدم الخدمة وطالبها بما يكفل الشفافية ومكافحة الفساد، والحصول على خدمة متميزة وعاجلة لكافة الأنشطة وسرعة استرجاع المعلومات مع الدقة والسرية للبيانات.