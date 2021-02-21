شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تعليم مطروح» يبحث الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليبم بمطروح، الأحد، مع مديري الإدارات التعليمية ومسئولي التطوير التكنولوجي ورؤساء لجان النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية وذلك بحضور الدكتور محمود قاسم وكيل المديرية وإسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام ومنى ناصف مدير عام الشؤون التنفيذية ونبيل نجيب مدير التعليم الفني بقاعة التنمية المهنية في ديوان عام المديرية.

وتناول الاجتماع خطة العمل الخاصة باستعدادات تعليم مطروح لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول السبت المقبل لصفوف النقل بالمراحل التعليمية المختلفة وذلك تنفيذا للتعليمات الوزارية ووفقا لتوجيهات السيد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وأكد وكيل الوزارة لمديري الإدارات التعليمية خلال الإجتماع ضرورة المتابعة الميدانية لرصد وتقييم استعدادات المدارس للامتحانات المجمعة مع التأكيد على تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد بالمؤسسات التعليمية على مدار العملية الامتحانية مشدداً كذلك على سرعة تشكيل غرفة عمليات فرعية بكل إدارة تعليمية للتواصل العاجل والمباشر مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية لتذليل أي عقبات تلوح في الأفق داخل اللجان الامتحانية بكافة مدارس مطروح مؤكدا لهم ضرورة التحلي الدقة والسرية التامة والموضوعية والمصداقية والأمانة المهنية لتحقيق عملية امتحانية منضبطة داخل المدارس بجميع الإدارات التعليمية.

وأكد سلامة لمديري الإدارات الإلتزام بعدم زيادة عدد الطلاب عن 14 طالبا في كل لجنة امتحانية بالمدارس ضماناً لتطبيق التباعد الاجتماعي والالتزام الكامل بإتخاذ التدابير المناسبة لمواجهة الجائحة حرصاً على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب وتوافر كافة الأجواء المناسبة علميا وصحيا بكافة اللجان الامتحانية مشيراً أنه شدد على واضعي الامتحانات بضرورة مراعاة الوزن النسبي للورقة الامتحانية والتي تشكل المواد الأساسية الخمس وأن تكون في مستوى الطالب المتوسط وذلك تنفيذا للتعليمات الوزارية.

وأشار وكيل الوزارة للحضور إلى أن رجال مركز التطوير التكنولوجي على أتم استعداد لتذليل أي مشاكل في تقنيات أجهزة التابلت الخاصة بطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي مؤكدا ضرورة التواصل المستمر والهادف لمسئولي التطوير بالإدارات التعليمية مع المركز التكنولوجي .

واختتم مدير تعليم مطروح حديثه الواضح والصريح للسادة الحضور بضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتقدير المسئولية خلال المرحلة المقبلة لتحقيق منظومة امتحانية يسودها الجدية والانضباط.