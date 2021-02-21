شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني يطالب وزير السياحة بتطبيق قرار زيادة الأجر اليومي للمرشدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب سيد قاسم عضو مجلس النواب الدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار بتطبيق القرار الخاص بـ«رفع الأجر اليومي للمرشد السياحي وإلزام شركات السياحة بذلك واضاف قاسم ان القرار لم ينفذ حتي الان رغم مرور عدة سنوات على اصداره وظل فاقداَ لفاعلية تطبيقه بسبب غياب آلية إلزام شركات السياحة تنفيذه».

كما طالب «قاسم» في تصريحات صحفية، بـ«ضرورة سرعة اجراء انتخابات لنقابة المرشدين السياحيين لحل المشكلات المتعلقة بهذه المهنة في ظل تزايد اعداد المرشدين السياحين في الآونة الأخيرة».

وكشف محمود صابر سكرتير النقابة الفرعية للمرشدين السياحيين بالبحر الأحمر عن أن «هناك قرار وزارى برفع الاجر اليومي للمرشدين السياحيين بما يعادل ٧٠٠ جنيها ل٨ ساعات عمل و٤٠٠ جنيها ل٤ ساعات عمل واوضح صابر شركات السياحة تخالف القرار الوزاري الخاص بيومية اجر المرشد السياحي».

وقال بشار أبوطالب نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر إن «القرار الوزاري يلزم مسؤولي شركات السياحة برفع الاجر اليومي إلى ٧٠٠ جنيها عن العمل ٨ ساعات يوميا لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف الحياة وفقد عدد كبير منهم لوظائفه حيث ترفض غرفة شركات السياحة الالتزام بقوانين النقابة وقرارات وزارة السياحة السابقة برفع قيمة اليومية للمرشد بمعدل ٤٠٠ جنيها لليوم مقابل عمل ٤ ساعات و٧٠٠ جنيها مقابل العمل ٨ ساعات حيث يستفيد من القرار الالاف من المرشدين الذين يعملون في مختلف المواقع الاثرية والسياحية على مستوي الجمهورية واطلقت نقابة المرشدين السياحيين بالبحر الاحمر جرس انذار بان مهنتهم اصبحت في خطر بسبب تزايد اعداد طابور البطالة بينهم وتدني اجورهم».

كانت نقابة المرشدين السياحيين الفرعية بالبحر الاحمر شكت من تزايد معدلات عمل الأجانب بمهنة الارشاد السياحي واعتبار ذلك خطر على الامن القومي لقيامهم بمنح السائحين الذين يزورون المعالم السياحية والأثرية المصرية معلومات خاطئة عن الحضارة المصرية القديمة خاصة في الاقصر والقاهرة بالإضافة إلى معلومات خاطئة وغير صحيحة عن العادات والتقاليد المصرية والشخصية المصرية فالمئات من اعضاء نقابة المرشدين السياحيين انضموا لطابور العاطلين بالغردقة وناشد مرشدو السياحة بالغردقة وزير السياحة التدخل باتخاذ الاجراءات القانونية ضد شركات السياحة الرافضة لصرف الاجر اليومي للمرشدين.