شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى القرنة المركزي ينقذ حياة فتاة بغرب الأقصر: «تناولت صبغة شعر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت مستشفى القرنة المركزى، من إنقاذ فتاة من الموت، تناولت مادة سامة، وفي حالة إعياء شديد، بعد اجراء الفحوصات وعمل الإجراءات الطبية اللازمة للفتاة.

وقال الدكتور حسام عبدالستار، مدير مستشفي القرنة المركزي، ان الفتاة تبلغ من العمر 16 عامًا، والتي قد وصلت قسم الاستقبال والطواريء بالمستشفي في حالة متدهوره بعد تناول مادة سامة عبارة عن «صبغة شعر».

وأضاف أن أطباء قسم العناية المركزة، والتدخل السريع قاموا بعمل اللازم من إجراءات طبية ساعدت على إنقاذ حياتها، موضحًا أن الحالة مستقرة حتي الآن.

وقدّم مدير المستشفى الشكر للدكتور منتصر عبدالفتاح استاذ طب جامعة أسيوط المشرف فني على العنايات المركزة بالأقصر والفريق الطبي المكون من الدكتور احمد حمادة امبابي والدكتور احمد ناصر الامير والدكتور روماني جرجس، كما قدّم الشكر للتمريض العناية المركزة لما بذلوه من مجهود لانقاذ حياة الفتاة.