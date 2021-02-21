شكرا لقرائتكم خبر عن «الأقباط الكاثوليك» تستقبل الأنبا توما بحضور وفد من كهنة الكنيسة الأرثوذكسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار الأنبا توما حبيب، مطران، الأحد، إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، يرافقه الأب يؤانس صابر، كنيسة مار جرجس بجهينة، حيث تعد هذه الزيارة هي الأولى للرعية.

كان في استقبال نيافته الأب أرميا عياد، راعي الكنيسة، والأخوات الراهبات، حيث ترأس نيافة المطران صلاة القداس الإلهي، بمشاركة الأب أرميا، والأب يؤانس. وألقى الأب الراعي كلمة رحب فيها بنيافة المطران، واستهل كلمته بالشكر لنيافته.

وأضاف: «لقد جئتنا بشعار مميز وهو «متحدون بالمحبة» المحبة التي تطلب تعاون الجميع من أجل خدمة الكنيسة».

حضر أيضًا وفد من كهنة الكنيسة الأرثوذكسية للترحيب بصاحب النيافة الأنبا توما حبيب، وتقديم التهنئة لنيافته بمناسبة تجليسه على كرسي إيبارشية سوهاج.