شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق أسماء شهيدين على مدرستين في الدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت محافظة الدقهلية، اليوم، أسماء شهيدين من أبنائها في سيناء على مدرستين في شربين، وهما الشهيد البطل أحمد محمود محمد عبدالفتاح، ابن قرية «الأحمدية» والشهيد البطل محمود محمد عزت ابن مدينة شربين، ورفعت أسماء الشهداء على المدرستين بحضور أسر الشهداء وأقاربهم.

حضر إطلاق الأسماء كل من :أسر الشهيدين، المحاسب طارق شكرى رئيس مركز ومدينة شربين وطه أبوالعيش، ومحمد عوض نائبا رئيس المركز، والعميد مجدي صقر ـ ومدير الإداره التعليمية، وهيئة التدريس وقيادات المدرستين .

وكانت لجنة التسميات بمحافظة الدقهلية، قد وافقت على إطلاق أسماء الشهداء، بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإطلاق اسم الشهيد البطل محمود محمد عزت، ابن مركز شربين على مدرسة الإعدادية بنين بشربين، والشهيد البطل أحمد محمود محمد عبدالفتاح ،ابن قرية «الأحمدية»، على مدرسة شربين للتعليم الأساسي وذلك تقديرا لما بذلوه من عطاء وتضحية وتخليدا لذكراهم العطرة ليكونوا قدوة للأجيال القادمة كما كانا مصدر فخر لبلده ووطنهم بكل حب وتقدير.

ورفعت إدارة المدارس أسماء الشهداء على المدرستين، تنفيذا لموافقة لجنة المسميات على تغييرهما، وسط سعادة من أسرة الشهداء لتخليد أسماء أبنائهم.

وقال المحاسب طارق شكري، رئيس المركز، على هامش الإحتفال، الدولة لا تنسى شهدائها الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم وأنفسهم من أجل أمن واستقرار مصرنا الغالية وأن الجماعات الإرهابية الظالمة، لن تنال منا ولن تعوق مسيرة النهضة والتنمية ولن تفرق بيننا سائلين الله أن يحفظ مصرنا الغالية من كل مكروه وسوء وأن يمن على الجميع نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار.

إطلاق اسم شهيدين على مدرستين بالدقهلية

إطلاق اسم شهيدين على مدرستين بالدقهلية