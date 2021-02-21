شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق لمتحدث الصحة بعد قرار ترقيته مساعدًا للوزيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة على قرار ترقيته لمنصب مساعد وزير الصحة والسكان للإعلام الصحى والتوعية والتواصل المجتمعى والسكانى.

وقال «مجاهد» في مداخلة هاتفية عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON»، مساء الأحد، إنه «إنها مسؤولية كبيرة وثقة غالية من الوزيرة وأتمنى أكون قدها حيث أنه جرى على مدار أمس واليوم من حركة تنقلات وترقيات جاء ليبرز بشكل أكبر دور القيادات خاصة الشبابية لدورهم في مواجهة جائحة كورونا والامور الفنية داخل الوزارة«، مشيرًا إلى أن «وزيرة الصحة الدكتورة هالة زياد تملك روح بتعزيز دور القيادات الشباباية وبنشكرها على ذلك».

كانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد أصدرت اليوم الأحد، عددًا من القرارات الوزارية، وذلك استكمالًا لحركة الترقيات التي تم إجراؤها أمس السبت، حيث نص القرار الأول الذي حمل رقم (88) لعام 2021 على تكليف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، للعمل مساعدًا لوزير الصحة والسكان للإعلام الصحى والتوعية والتواصل المجتمعى والسكانى بجانب عمله متحدثًا رسميًا للوزارة.